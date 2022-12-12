«Для меня это выглядит очень колхозно». Форза о церемонии награждения Media Football Awards

Полузащитник «Амкала» Артемий Плетнев рассказал, почему не пошел на церемонию награждения Winline Media Football Awards.

Эрик: «Почему тебя не было на премии?»

: «Во-первых, меня туда никто не приглашал, во-вторых, честно, если бы меня туда пригласили, то я бы не пошел. Для меня это была такая история, я попробую пояснить. Надеюсь, это не будет воспринято чсв, но я скажу, как правда воспринимаю.

Я вообще против подобных премий, потому что у меня данные премии ассоциируются, допустим, премия по кинематографу, по музыке или из футбольного мира, куда приходят, условно говоря, лучшие из лучших, знаменитости вообще ######.

Когда они все такие на марафете: у одного костюм такой, у другого костюм сякой. Это определенная игра. Вручаются эти премии, они друг друга поздравляют и прочее.

Когда это происходит в медийном футболе, для меня это выглядит очень колхозно, вот честно тебе скажу. У меня было ощущение, как будто это «Голубой огонек». Это было прям апогеем кринжа, когда пьяный Славон заходит в кадр и начинает битбоксить.

Я поспрашивал у людей, которые там были, и Федос сказал, что было нормально. Да, наверное, было нормально, когда ты был там. Я сам не смотрел, так полистал трансляцию

Именно с точки зрения трансляции, на мой взгляд, это было прям очень плохо организовано. Понимаешь, должны приходить лучшие из лучших, а пришли люди, которые не закрепились в профессиональном футболе, условно говоря, и чуваки из медийного футбола.

У всех такие #########, как будто они ##### какой-то вес имеют в этом мире. Я просто считаю, то чем мы все занимаемся очень прикольно, эта такая индустрия приключений, но, грубо говоря, сильно это нас куда-то не возвышает.

Смотреть на то, как люди еще до начала премии ###########, говорят какие-то речи или на камеру что-то делают, не знаю. Я вообще не хотел бы в этом участвовать. Меня туда никто и не приглашал».