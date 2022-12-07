Егоров – Некиту о голосовании: «Иди на ### уже. ###### с «Амкалом» в своих накрутках и обменах голосами, а меня не приплетай»

Теги Амкал Герман Эль Класико 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Дмитрий Егоров эмоционально отреагировал на недовольство Некитом голосованием на индивидуальные награды года в медиафутболе.

Комментируя слова президента «Амкала» Германа о том, что он был готов «обменяться» голосами», босс 2Drots заявил: «Обменяться голосами – это значит, что Герман голосует за Дьякова, а Егоров голосует за условного Левшука».

«Никита, просто иди на ### уже.

###### с «Амкалом» в своих накрутках и обменах голосами, а меня не надо сюда приплетать.

Я ссать хотел на все эти премии и на ваши ####### обоссанные

Более того: буду и дальше снимать и про «Амкал», и про 2Drots – причем, в таких объемах, в каких захочу!» – написал босс «БроукБойз».

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