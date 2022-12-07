Егоров – Некиту о голосовании: «Иди на ### уже. ###### с «Амкалом» в своих накрутках и обменах голосами, а меня не приплетай»

Дмитрий Егоров эмоционально отреагировал на недовольство Некитом голосованием на индивидуальные награды года в медиафутболе.

Комментируя слова президента «Амкала» Германа о том, что он был готов «обменяться» голосами», босс 2Drots заявил: «Обменяться голосами – это значит, что Герман голосует за Дьякова, а Егоров голосует за условного Левшука».

«Никита, просто иди на ### уже.

###### с «Амкалом» в своих накрутках и обменах голосами, а меня не надо сюда приплетать.

Я ссать хотел на все эти премии и на ваши ####### обоссанные

Более того: буду и дальше снимать и про «Амкал», и про 2Drots – причем, в таких объемах, в каких захочу!» – написал босс «БроукБойз».