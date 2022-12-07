Герман – Некиту: «Просить голосовать за своих – ок. Назвать глупыми других президентов, кто сделал так же – ок»

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Герман ответил Некиту по поводу голосований на индивидуальные призы года.

Боссу 2Drots не понравилось, что президенты клубов Winline Медиалиги в соцсетях призывали голосовать за представителей своих команд.

«Глупые президенты клубов разрушают смысл этих наград», – написал Некит в своем телеграм-канале.

Герман в ответ опубликовал скриншот поста «дротов», в котором клуб перечислил всех своих представителей в различных номинациях.

1. Попросить своих подписчиков голосовать за игроков своей команды ✅.

2. Назвать других президентов, кто сделал так же – глупыми ✅.

Я сразу в лицо сказал, что готов «обменяться» голосами. Получив отрицательный ответ, сообщил, что в открытую буду голосовать за своих.

Да и вряд ли моя просьба проголосовать за Левшука сильнее просьбы 2Drots проголосовать за Кутуза. Ведь у 2Drots больше просмотров. Ведь 2Drots более популярны. У 2Drots больше аудитории .

Или даже часть вашей аудитории признает, что Левшук в этом году достоин звания «игрок года»? 😅», – написал Герман.

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