«Корш и Крап – любители потусить. Либо сейчас браться за голову, либо бросать футбол». Володя XXL о будущем Крапа и Корша в профессиональном футболе

Форвард «БроукБойз» Володя XXL прокомментировал будущее хавбеков 2Drots Крапа и Корша в профессиональном футболе.

– Крап когда-то говорил, что они с Коршом скоро будут играть в РПЛ. Но сейчас они оба на банке 2Drots. Веришь ли в то, что они будут играть в РПЛ?

– Я очень верю в Крапа, но Кузнецов на него давит, поэтому он не может показать свои способности. Он может выдерживать и тайм, и два. Но лудомания и опоздания постоянные мешают ему. Надо прекращать тусить.

В Корша тоже верю, но он тоже любитель потусить. Может и не заиграть. Поэтому ему либо сейчас за голову браться, либо бросать футбол, – заявил Володя телеграм-каналу «ФК БроукБойз».