Игроков 2Drots Манну и Крапа избили в Краснодаре после финала Медиалиги

Двоих игроков 2Drots избили в Краснодаре.

Накануне «дроты» выиграли второй сезон , в финале одержав победу над «Родиной Медиа» (1:1, 3:1 буллиталити).

«Мы просто поехали отдохнуть, у нас была своя випка. Мы сидели, хорошо отдыхали, танцевали.

Тут заходит Манна с разбитым носом. Мы начинаем искать кого-то – никого нет, ничего не происходит. Тип ########.

Через 20 минут приходит в слезах: «Меня #######». Я его давно таким не видел. Это не алкоголь и прочее.

Чувак, кто это смотрит, кто #####, я ваш рот ####. Если бы вы были как мужчины, вы бы предложили выйти один на один, как нормальные пацаны, но вы ##### делаете», – рассказал игрок 2Drots Ярош в своем телеграм-канале.