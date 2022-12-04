Игроков 2Drots Манну и Крапа избили в Краснодаре после финала Медиалиги
Двоих игроков 2Drots избили в Краснодаре.
Накануне «дроты» выиграли второй сезон Winline Медиалиги, в финале одержав победу над «Родиной Медиа» (1:1, 3:1 буллиталити).
«Мы просто поехали отдохнуть, у нас была своя випка. Мы сидели, хорошо отдыхали, танцевали.
Тут заходит Манна с разбитым носом. Мы начинаем искать кого-то – никого нет, ничего не происходит. Тип ########.
Через 20 минут приходит Крап в слезах: «Меня #######». Я его давно таким не видел. Это не алкоголь и прочее.
Чувак, кто это смотрит, кто #####, я ваш рот ####. Если бы вы были как мужчины, вы бы предложили выйти один на один, как нормальные пацаны, но вы ##### делаете», – рассказал игрок 2Drots Ярош в своем телеграм-канале.
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