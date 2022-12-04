«Классическая ##### краснодарская тусовка». Манна об инциденте с дракой

Полузащитник 2Drots Станислав Манаев высказался об инциденте в клубе.

Манну и Крапа избили в Краснодаре после финала Медиалиги.

«Что касаемо вчерашнего вечера, да, отдохнули #######. По ##### тоже получил. ##### очень странная ситуация. Мы просто прошли по клубу посмотреть что, как, какая атмосфера, где что происходит, возможно, с кем-то пообщаться.

И мне просто втихаря прилетает кулак в #####, в нос. Ну, я не понял, пошел за салфетками к пацанам, чтобы вытереть кровь, причем я даже не увидел, кто ударил.

Взял салфетки, пошел к пацанам, а когда с пацанами дошли уже обратно, типы уже #########. Ничего серьезного, нос не сломан, ну, классическая ##### краснодарская тусовка»

Накануне «дроты» выиграли второй сезон Winline Медиалиги, в финале одержав победу над «Родиной Медиа» (1:1, 3:1 буллиталити).