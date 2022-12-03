Текила о пенальти 2Drots: «Херня полная. Их тренер говорил своим подставляться – значит, что-то знает»

Текила эмоционально высказался о пенальти, назначенном в ворота «Родины Медиа» в финале Медиалиги.

За пять минут до конца первого тайма матча с 2Drots Алекс сфолил в штрафной площади на Артеме Талабко.

Арбитр Дмитрий Жилинский посмотрел повтор и назначил 11-метровый в ворота «РМ».

«Что тут комментировать, полная херня. Мне тут сказали, что тренер 2Drots [Дмитрий Кузнецов] специально говорил своим: «Подставляйтесь». Значит, он что-то знает?

Когда они гол праздновали, мы подошли к судье, который уже сам плыл. Там его душили, он испугался и поставил пенальти в пользу 2Drots.

Это не поддается никаким объяснениям. По игре мы гораздо лучше, у нас есть моменты, назовите хоть один момент 2Drots – у них нихрена не получается.

Если фанатам «дротов» нужна такая победа, получайте. Но мы во втором тайме будем биться, нас это только заведет, нам не привыкать отыгрываться.

Мы играли с «Амкалом», с другими грандами и отыгрывались. А «дроты» пусть довольствуются этой ######», – сказал Текила в перерыве.

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