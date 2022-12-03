«Убиваете игру, пидорасы! «Посмотрите, повтор, #####! Чисто в мяч!» Тарасов налетел на Кортаву после пенальти в ворота «РМ»
Игроки «Родины Медиа» устроили потасовку после назначенного в их ворота пенальти в финале Winline Медиалиги.
За пять минут до конца первого тайма Алекс сфолил в штрафной площади на Артеме Талабко.
Арбитр Дмитрий Жилинский посмотрел повтор и назначил 11-метровый в ворота «РМ».
Решение возмутило представителей «Родины», Дмитрий Тарасов и Текила налетели на технического директора МФЛ Дмитрия Кортаву.
«Посмотрите, повтор, #####! Убиваете игру, пидорасы! В мяч играет чисто!» – прокричал Тарасов.
«У вас судья актер, #####!» – добавил Текила.
Тарасов пропускает финал Медиалиги из-за красной карточки, полученной в полуфинале.
11-метровый реализовал Сэмио. «Дроты» ведут в счете к перерыву со счетом 1:0.
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