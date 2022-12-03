«Планируется выезд в Казахстан, Турцию и участие в 3-м сезоне Медиалиги». Райзен и Егоров о дальнейших планах «Броуков»

Боссы «БроукБойз» Дмитрий Егоров и Райзен рассказали о дальнейших планах команды.

Егоров: «В дальнейшем наш ждет несколько турниров. Мы ни в коем случае не будем закрываться клуб. На 3 недели мы едем в Казахстан, потом планируется лига чемпионов, событие в Турции, ну и конечно, 3-й сезон Медийной футбольной лиги.

Также мы собираемся снимать достаточно много контента, если вы заинтересованы помогать «Броукам» в развитии, то приходите в команду».

Райзен: «Пацаны, это не просто слова. Мы это уже много раз говорили, но мы сейчас нового продюсера наймем для этого, чтобы все снималось. Сейчас реально будем снимать».

Егоров: «Хочу сказать людям, которые захотят прийти на отбор, главное в новом сезоне будет не футбол, а главное, чтобы вы были доступны для съемок, чтобы вы умели вбрасывать, вы были интересны для публики».

Беседа опубликована на ютуб-канал «ФК Броуки».