Герман о словах Майка: «Он уезжает и хочет, чтобы «Амкал» с ним сам связывался. Это же он уехал, а не клуб»

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико прокомментировал ситуацию с .

Полузащитник примерно месяц назад уехал из России и сегодня написал, что из «Амкала» все это время не выходили с ним на связь.

«Думаю, что этот разговор должен быть тет-а-тет. Это приватная тема.

Нет смысла что-то говорить, пока игрока нет в стране даже. На данный момент – Майк футболист «Амкала».

С его мнением не согласен. Не понимаю, почему игрок уезжает и хочет, чтобы руководство само с ним связывалось. Это же он уехал, а не клуб», – написал Герман в телеграм-канале.