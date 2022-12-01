«Sports.сру оказались некомпетентны». Некит 2Drots о Winline Media Football Awards

Некит 2Drots высказался о премии Winline Media Football Awards, назвав Sports.ru некомпетентными.

«Чемпионат.ру, можете связаться со мной плз, проведем настоящую премию медийного футбола, а то Sports.сру оказались не компетентны. Ну или их просто #######», – заявил Некит в своем телеграм-канале 13Kai.

Ранее Некит уже высказывался по поводу премии – он был удивлен, что в номинацию «Персона года» не был включен он и Жека 2Drots.

Более того, Некит успел поспорить с Егоровым, назвав его «душнилой» и заявил, что тот слишком много внимания уделяет «Амкалу».