«Наши фанаты ######## в хорошем плане». Некит 2Drots о болельщиках после полуфинала Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги»

Президент 2Drots Некит прокомментировал выбегание на поле болельщиков после полуфинала МФЛ 2Drots – «Деньги» и ситуацию с украденными вещами.

«У нас были новые красные ветровки, которые мы только сделали, да, у некоторых пацанов их ########. Наши фанаты ########, в хорошем плане, #######.

Это энергия, они настолько были счастливы нас видеть. Стадион взорвался с этой победой. Это, конечно, #####, что это случилось, но ничего», – заявил Некит телеграм-каналу Некласико».

В финале турнира встретятся «Родина Медиа» и 2Drots. Матч пройдет стадион академии «Краснодара» 3 декабря. Начало – в 19:00.