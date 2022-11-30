Выбежавшая на поле толпа фанатов украла вещи у игроков 2Drots

Толпа болельщиков, выбежавшая на поле в полуфинальном матче Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги», украла вещи у игроков 2Drots.

Об этом сообщает телеграм-канал Sugar Fifa.

Также, по словам корреспондента канала, у него украли пауэр банк. Позже он добавил, что пауэр банк ему вернули – его после выхода толпы на поле забрал представитель «Денег».

Ранее технический директор МФЛ Дмитрий Кортава допустил, что финал может пройти без зрителей.

В финале турнира встретятся «Родина Медиа» и 2Drots. Матч пройдет стадион академии «Краснодара» 3 декабря. Начало – в 19:00.