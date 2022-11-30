Финал МФЛ пройдет с болельщиками. Глава лиги Осипов подтвердил

Теги болельщики стадионы деньги 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Николай Осипов Медиафутбол

Глава Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что зрители смогут присутствовать на финале турнира.

После полуфинальной игры 2Drots – «Деньги» (2:0) на поле выбежала толпа фанатов.

Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава допустил, что финал может пройти без зрителей.

– Финал будет без болельщиков?

– С болельщиками. Я только что был свидетелем разговора с руководителем службы безопасности.

Он сказал, что для них это [выход болельщиков на поле] окей, если это для нас окей.

Стадион «Краснодар», его администрация и вообще всего клуба, похоже, куда более медийные, чем наш весь футбол, вместе взятый. Они говорят, что если для вас это элемент шоу, то и для нас гуд.

Первое, что пришло в голову, – в каком порядке стадион. Вчера был матч, сегодня тоже, на поле выбежали порядка 1000-1500 человек, а поле идеальное. «Краснодар» – красавцы, – сказал Осипов.

В финале турнира встретятся «Родина Медиа» и 2Drots. Матч пройдет стадион академии «Краснодара» 3 декабря. Начало – в 19:00.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные