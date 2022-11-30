Финал МФЛ пройдет с болельщиками. Глава лиги Осипов подтвердил

Глава Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что зрители смогут присутствовать на финале турнира.

После полуфинальной игры 2Drots – «Деньги» (2:0) на поле выбежала толпа фанатов.

Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава допустил, что финал может пройти без зрителей.

– Финал будет без болельщиков?

– С болельщиками. Я только что был свидетелем разговора с руководителем службы безопасности.

Он сказал, что для них это [выход болельщиков на поле] окей, если это для нас окей.

Стадион «Краснодар», его администрация и вообще всего клуба, похоже, куда более медийные, чем наш весь футбол, вместе взятый. Они говорят, что если для вас это элемент шоу, то и для нас гуд.

Первое, что пришло в голову, – в каком порядке стадион. Вчера был матч, сегодня тоже, на поле выбежали порядка 1000-1500 человек, а поле идеальное. «Краснодар» – красавцы, – сказал Осипов.

В финале турнира встретятся «Родина Медиа» и 2Drots. Матч пройдет стадион академии «Краснодара» 3 декабря. Начало – в 19:00.