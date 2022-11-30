Финал Медиалиги может пройти без зрителей из-за выбежавших фанатов после игры 2Drots – «Деньги»
Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава прокомментировал выход на поле толпы болельщиков после матча 1/2 финала Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги» (2:0).
– Даже не знаю, что говорить.
– Ну, а кто виноват?
– Я не видел, братан.
– Как думаешь, будут ли какие-то санкции?
– Посмотрим.
– А может быть, что финал пройдет без болельщиков?
– Возможно, – сказал Кортава в интервью телеграм-каналу «Некласико».
В финале турнира встретятся «Родина Медиа» и 2Drots. Матч пройдет стадион академии «Краснодара» 3 декабря. Начало – в 19:00.
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