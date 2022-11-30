Финал Медиалиги может пройти без зрителей из-за выбежавших фанатов после игры 2Drots – «Деньги»

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава прокомментировал выход на поле толпы болельщиков после матча 1/2 финала Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги» (2:0).

– Даже не знаю, что говорить.

– Ну, а кто виноват?

– Я не видел, братан.

– Как думаешь, будут ли какие-то санкции?

– Посмотрим.

– А может быть, что финал пройдет без болельщиков?

– Возможно, – сказал Кортава в интервью телеграм-каналу «Некласико».

В финале турнира встретятся «Родина Медиа» и 2Drots. Матч пройдет стадион академии «Краснодара» 3 декабря. Начало – в 19:00.