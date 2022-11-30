«Порвал мне кофту, которая стоит больше, чем его команда». Мбэйп о конфликте со Станосом

Нападающий 2Drots Мбэйп рассказал о конфликте с президентом «Денег» Станиславом Малиевым.

«Была ситуация, что Станос подошел к нам, когда мы сидели снизу в баре и кушали. Он начал газовать, а я ему ответил: «Зачем ты подходишь и так жестко общаешься?»

А он подошел ко мне, взял меня за кофту, за шкирку и порвал мне кофту. Теперь там огромная дыра. Такой конфликт произошел. Порвал мне кофту, которая стоит больше, чем его команда», – сказал Мбэйп.

Сейчас проходит матч 1/2 финала Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги». После 1-го тайма счет 0:0.