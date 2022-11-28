Макеев о номинации «Гол года»: «Прикольненко, но здесь анрил»

Нападающий «Броуков» Даниил Макеев высказался о номинации «Гол года».

Макей – один из претендентов на эту премию.

«Прикольненько, конечно. Но здесь анрил», – написал Даниил в своем телеграм-канале Makeev 11.

В шорт-лист попали: автогол Тутова в матче с Basement в МФЛ-1, второй гол Кутуза в финале МФЛ-1, Салим в ворота 2Drots на МКС, первый гол Макея в ворота Starmix в МФЛ-1, Лелюхин «Броукам» в МФЛ-1, Слон в полуфинале МФЛ-1, Норик с пенальти в ворота GOATS в МФЛ-2, Мозговой «Рубину» в МФЛ-2, Цай «Броукам» в МФЛ-2, Стиль «Амкалу» на МКС, Слон SD Family в МФЛ-2.

Winline Media Football Awards: претенденты на приз «Гол года»