Гудай, Бирюков и Мура номинированы на премию «Игрок года» Winline Media Football Awards

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет первую половину номинантов на премию «Игрок года».

На приз претендуют: Алекс Стиль, Дмитрий Сычев, Гудай (все – 2Drots), Кирилл Бирюков, Алекс (оба – «Родина Медиа»), Илья Скоропупов (Watch TV), Салим («Амкал»), Куаныш Советов (SD Family), Мура (Reality), Акоп (Fight Nights), Виталий Дьяков, Виталий Комисов, Александр Рощин, Иван Зириков (все – «БроукБойз»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании и о других номинациях