Гудай, Бирюков и Мура номинированы на премию «Игрок года» Winline Media Football Awards

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Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет первую половину номинантов на премию «Игрок года».

На приз претендуют: Алекс Стиль, Дмитрий Сычев, Гудай (все – 2Drots), Кирилл Бирюков, Алекс (оба – «Родина Медиа»), Илья Скоропупов (Watch TV), Салим («Амкал»), Куаныш Советов (SD Family), Мура (Reality), Акоп (Fight Nights), Виталий Дьяков, Виталий Комисов, Александр Рощин, Иван Зириков (все – «БроукБойз»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

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