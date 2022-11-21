Градиленко об отстранении от футбола: «Похоже, уже не вернусь. Там я в черном списке, а в медиафутболе – на своем месте»

Дмитрий Градиленко рассказал о своем отношении к медиафутболу.

Перед стартом второго сезона Winline Медиалиги тренер возглавил команду , которую вывел в четвертьфинал.

– Как вам медиафутбол? Менялось ли отношение к нему?

– Футбол – это уже хорошо, какая разница – медийный он или нет?

Меня отстранили от профессионального футбола на год, а прошло уже три. И я так понимаю, что уже никогда не вернусь в те форматы, где я был.

На телевидении меня тоже отодвинули. Всем этим руководит одна структура. Там я в черном списке, а здесь – на своем месте.

– Вы остаетесь в GOATS?

– А куда мне деваться? Говорить об уходе сейчас не надо. Будем говорить, если «Козлы» умрут, но это невозможно. У нас все хорошо, с детства за «Козлов», – сказал Градиленко телеграм-каналу BarinTV.

53-летний Градиленко вышел в старте в матче Медиалиги. GOATS снова устроили шоу