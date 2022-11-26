«Броукаст», Ютуб-канал Эда и Winline Медиалига – в списке претендентов на приз за лучший медиапроект года Winline Media Football Awards
Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Николай Осипов объявил претендентов на приз за лучший медиапроект года.
На приз претендуют: «Броукаст», Ютуб-канал Эда, Winline Медиалига, «Это медиафутбол, бро», «Слабое звено» Федоса.
Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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