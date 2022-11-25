Кузнецов, Зубко и Гатагов – в списке претендентов на приз тренеру года Media Football Awards

продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

представил шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру года.

На премию претендуют: (2Drots), Антон Соснин ( ), Сослан Гатагов ( ), Арам Айрапетян ( ), Денис Зубко («Амкал» / ).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании