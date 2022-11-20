Кузнецов о том, что матч с «Амкалом» – лучший в истории медиафутбола: «Да. Очень хороший футбол»
Дмитрий Кузнецов признал, что матч с «Амкалом» (4:3) можно назвать лучшим в медиафутболе.
2Drots одержали победу в 1/4 финала Winline Медиалиги и в полуфинале сыграют с ФК «Деньги».
– Это лучший матч за всю историю медиафутбола?
– Это лучшая вывеска в медиафутболе.
– Даже если брать вывеску, вот именно эта игра?
– Да. Очень хороший футбол. «Амкал» тоже здорово играл. Но мы чуть-чуть поднажали, поднатужились, – сказал главный тренер 2Drots телеграм-каналу «Едим спорт».
Семь голов, топовая атмосфера и рекорд по просмотрам. Класико 2Drots – «Амкал» получилось огненным 🔥
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