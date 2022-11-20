Кузнецов о том, что матч с «Амкалом» – лучший в истории медиафутбола: «Да. Очень хороший футбол»

признал, что матч с «Амкалом» (4:3) можно назвать лучшим в медиафутболе.

2Drots одержали победу в 1/4 финала Winline Медиалиги и в полуфинале сыграют с ФК «Деньги».

– Это лучший матч за всю историю медиафутбола?

– Это лучшая вывеска в медиафутболе.

– Даже если брать вывеску, вот именно эта игра?

– Да. Очень хороший футбол. «Амкал» тоже здорово играл. Но мы чуть-чуть поднажали, поднатужились, – сказал главный тренер 2Drots телеграм-каналу «Едим спорт».

Семь голов, топовая атмосфера и рекорд по просмотрам. Класико 2Drots – «Амкал» получилось огненным 🔥