Бабушка Куньи надела футболку «Велеса» после перехода внука в московский клуб

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Бабушка Тиаго Куньи отметила трансфер внука в «Велес».

Сегодня атакующий полузащитник Tamo Junto перешел в московский клуб, выступающий в Первой лиге.

Бабушке хавбека подарили футболку «Велеса», которую она надела. Ролик опубликовал телеграм-канал Tamo Junto.

Контракт «Велеса» с бразильцем рассчитан на два с половиной года – до конца сезона-2024/25.

Кунья начал играть в России в сентябре этого года в Winline Медиалиге за команду Tamo Junto, к которой, помимо него, присоединились многие другие бразильцы. С селекцией клубу помогал бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари.

Кунья провел в МФЛ восемь игр и забил один гол – в ворота «Амкала».

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