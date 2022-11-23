Бабушка Куньи надела футболку «Велеса» после перехода внука в московский клуб
Бабушка Тиаго Куньи отметила трансфер внука в «Велес».
Сегодня атакующий полузащитник Tamo Junto перешел в московский клуб, выступающий в Первой лиге.
Бабушке хавбека подарили футболку «Велеса», которую она надела. Ролик опубликовал телеграм-канал Tamo Junto.
Контракт «Велеса» с бразильцем рассчитан на два с половиной года – до конца сезона-2024/25.
Кунья начал играть в России в сентябре этого года в Winline Медиалиге за команду Tamo Junto, к которой, помимо него, присоединились многие другие бразильцы. С селекцией клубу помогал бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари.
Кунья провел в МФЛ восемь игр и забил один гол – в ворота «Амкала».
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