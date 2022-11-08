Ари прислал в Медиалигу четырех игроков из Бразилии: «Двоих уже хотят взять профессиональные клубы»

Экс-форвард Ари рассказал, что занялся агентской деятельностью, чтобы поставлять бразильских футболистов в российские клубы.

«Даже если я больше не поиграю в России, то точно буду работать здесь. У меня есть свое агентство, и я хочу плотно войти на российский рынок, чтобы привозить бразильских игроков на хороших условиях.

Сейчас между Россией и Бразилией нет близкой связи, и многие сделки совершаются по очень высоким ценам. Готов это исправить.

Мне проще объяснять футболистам, что не нужно бояться ехать в Россию. Как раз недавно ради эксперимента отправил четверых игроков в Медиалигу, и двоих уже хотят забрать профессиональные клубы. Один из них даже шутит, что обложка его паспорта должна быть не синей, как в Бразилии, а красной. Учит русский язык, ест борщи и пельмени, не хочет возвращаться обратно», – заявил Ари.

Ари во втором сезоне Winline Медиалиги заявлен за , но до не провел за команду ни одного матча.