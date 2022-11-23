Бразилец из Медиалиги перешел в «Велес». Контракт – на 2,5 года

подписал футболиста из медийного футбола.

В московский клуб перешел атакующий полузащитник Tamo Junto Тиаго Кунья.

Контракт с бразильцем рассчитан на два с половиной года – до конца сезона-2024/25.

Кунья начал играть в России в сентябре этого года в Winline Медиалиге за команду , к которой, помимо него, присоединились многие другие бразильцы. С селекцией клубу помогал бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари.

Кунья провел в МФЛ восемь игр и забил один гол – в ворота «Амкала».

Tamo Junto заняли 8-е, предпоследнее, место в группе А и не вышли в плей-офф, набрав в восьми матчах шесть очков.