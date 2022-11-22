Сибскана о победе Саудовской Аравии над Аргентиной: «Они реально мощные, прокачались за 4 года»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал неожиданную победу Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) на ЧМ-2022.

«######, оказывается саудовцы реально мощные, и ЕАшники в этот раз не ####### нас. Статки этого типа как будто реально соответствуют.

Как же прокачалась сборная Саудовской Аравии за 4 года, не зря вкладывали бабки в футбол!» – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех», прикрепив к посту карточку из FIFA автора победного гола в ворота аргентинцев Салема Аль-Досари.