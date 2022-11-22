Поражение Аргентины от Саудовской Аравии – главная сенсация чемпионатов мира по оценке Gracenote. Вероятность победы саудовцев была 8,7%

Поражение Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) – главная сенсация чемпионатов мира.

По оценке аналитической компании Gracenote из группы Nielsen, победа саудовцев была наименее вероятной из тех, что случились на чемпионатах мира. По оценке компании, шанс победы Саудовской Аравии составлял 8,7%.

Ранее главной сенсацией чемпионатов мира по оценке Gracenote была победа сборной США над Англией в 1950 году (9,5% вероятности победы американцев).

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