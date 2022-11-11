Юрий Бабин: «Маврин мог уйти среди тренировки»

Юрий Бабин заявил, что Василий Маврин самовольно уходил с тренировок «Амкала».

«Вася вообще очень старался. Я ему как тренер игроку очень благодарен. Это человек, по которому видно, что ему не все равно. Он эмоционален, но он делал все, что возможно для команды.

Я это уважаю, ценю. Это было видно. Но были моменты, когда было жуткое ощущение, что для Васи нет вообще никаких правил, в том числе ни тренер, ни Герман, никто.

Например, он мог уйти среди тренировки. Ну что-то там не понравилось: эстафетка, побежали, кто-то не добежал до фишки, и он ушел.

Если бы, я не знаю, я оскорбил его... С моей стороны в его отношении вообще ничего не было. Я понимаю, что порой талант идет в комплекте с какими-то особенностями, эмоциями, характерами. Несмотря на это все, он играл», – сказал экс-тренер «Амкала».