Сибскана о словах Бабина про Маврина: «Вася – футбик со своей #######, но с ней можно справляться»

Сибскана отреагировал на высказывания бывшего тренера «Амкала» Юрия Бабина о .

Покинувший команду на этой неделе Бабин рассказал, что Маврин мог уйти посреди тренировки.

«Не согласен. Он футбик, как и многие в нашей команде, со своей #######, но с ней можно справляться.

Нет такого, что Маврин тянет одеяло на себя, никого ни во что не ставит, внаглую уходит с тренировок, дискредитирует тренеров и всячески всех душит. Такого точно нет. Коллектив все знает.

Маврина очень тепло все приняли и кайфуют от того, что сейчас происходит. Думаю, это не просто так», – сказал капитан «Амкала» телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.