Карпин о премии от Егорова Ашурмамадову за гол в ворота сборной России: «Я скажу, чтобы он забил. Потом раздербаним 50/50»

Дмитрий Егоров пообещал заплатить 100 тысяч рублей Саламу Ашурмамадову, если тот забьет гол в ворота сборной России.

Руководитель «БроукБойз» высказался об этом на пресс-конференции главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Ранее Егоров обещал Саламу 50 тысяч рублей от «БроукБойз» за гол в ворота сборной России.

Егоров: «Если Салам Ашурмамадов из Медиалиги забьет, даю ему 100 тысяч рублей».

Карпин: «Окей, все слышали. Вы скажите, какой номер, я скажу, чтобы он забил. Потом раздербаним 50/50».

Товарищеский матч Таджикистан – Россия пройдет 17 ноября в Душанбе.