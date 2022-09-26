Агент Бабаев – Гаджиеву: «Уткин пытается хайповать на всем, но пока растет только вширь. Плеваться дерьмом, которое он набрал в рот, – не твой уровень»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Шуми Бабаев Камил Гаджиев Эгриси Медиалига Fight Nights Хоккей

Хоккейный агент Шуми Бабаев поддержал Камила Гаджиева в конфликте с Василием Уткиным

Медийная футбольная команда Гаджиева Fight Nights обыграла «Эгриси» Уткина во 2-м туре Медиалиги (1:0). Перед матчем Уткин предлагал Гаджиеву спор на 500 тысяч рублей, но в итоге пари сорвалось.

«Что касается твоего разговора с Уткиным – я вообще не считаю возможным тебе вступать в дискуссии с таким человеком, как Уткин. 

Что сделал Уткин, а что сделал Камил Гаджиев? Я не считаю, что тебе вообще нужно в эти дела влезать. У него в этой жизни, кроме того, что он пытался комментировать и куда-то залезть, ничего не получилось. 

Он пытается хайповать на всем, что можно, но пока он растет только вширь, у него ничего не получается. Поэтому это не твой уровень – спускаться к нему в лужу и плеваться тем же дерьмом, которое он набрал себе в рот и пытается выплеснуть. Я думаю, что это не твое», – сказал Бабаев Гаджиеву. 

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