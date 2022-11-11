«Эгриси» разыграл пенальти в матче с «Рубином» – Базаев забил между ног вратарю с передачи Алексеева

«Эгриси» забил в матче Winline Медиалиги, разыграв пенальти.

В игре с «Рубином» в 9-м туре МФЛ (2:0, перерыв) команда заработала пенальти в первом тайме.

К точке подошел Глеб Алексеев, но вместо удара он сделал пас на Мераба Базаева, который точно пробил между ног Даниле Светову.

Отметим, что досрочно потерял шансы пробиться в следующий раунд. не выйдет в плей-офф, если не одержит сегодня победу.