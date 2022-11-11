«Эгриси» разыграл пенальти в матче с «Рубином» – Базаев забил между ног вратарю с передачи Алексеева
«Эгриси» забил в матче Winline Медиалиги, разыграв пенальти.
В игре с «Рубином» в 9-м туре МФЛ (2:0, перерыв) команда Василия Уткина заработала пенальти в первом тайме.
К точке подошел Глеб Алексеев, но вместо удара он сделал пас на Мераба Базаева, который точно пробил между ног Даниле Светову.
Отметим, что «Эгриси» досрочно потерял шансы пробиться в следующий раунд. «Рубин» не выйдет в плей-офф, если не одержит сегодня победу.
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