Сборные звезд ФНЛ и Медиалиги проведут товарищеский матч

Теги Рубин Первая лига Балтика Алания Владикавказ товарищеские матчи (прочее) Амкал 2Drots Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Сборная лучших игроков Winline Медиалиги сыграет с командой звезд Первой лиги.

По информации телеграм-канала «С детства за медиафутбол», товарищеский матч пройдет перед финалом МФЛ, который запланирован на вторую половину ноября.

В игре примут участие лучшие футболисты второго сезона Медиалиги и звезды ФНЛ.

Ранее глава МФЛ Николай Осипов рассказывал, что заинтересован в проведении товарищеского матча со сборной звезд РПЛ, ФНЛ или сборной России.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные