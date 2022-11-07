Сборные звезд ФНЛ и Медиалиги проведут товарищеский матч

Сборная лучших игроков Winline Медиалиги сыграет с командой звезд Первой лиги.

По информации телеграм-канала «С детства за медиафутбол», товарищеский матч пройдет перед финалом МФЛ, который запланирован на вторую половину ноября.

В игре примут участие лучшие футболисты второго сезона Медиалиги и звезды ФНЛ.

Ранее глава МФЛ Николай Осипов рассказывал, что заинтересован в проведении товарищеского матча со сборной звезд РПЛ, ФНЛ или сборной России.