Ещенко о переходе Прокопа в «Ботев»: «Мне зачем он нужен, я знать его не знаю»

Защитник «Бей Беги» Андрей Ещенко прокомментировал переход Прокопа в болгарский «Ботев».

– Вы наверное знаете, что Прокоп подписал контракт с болгарским «Ботевом»?

– Я? Мне зачем этот Прокоп нужен, я знать его не знаю.

– Как вообще оцените уровень игры Прокопа и его шансы в Европе? Все-таки играли против него.

– Мне вообще о нем ничего не интересно. Пускай где хочет, там и играет. Зачем мне его игру надо оценивать?

– Как считаете, может ли у него получиться в Европе?

– Ну, пусть получится, что нет-то, – заявил Ещенко телеграм-каналу «Федийный Мутбол».