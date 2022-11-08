Ещенко о переходе Прокопа в «Ботев»: «Мне зачем он нужен, я знать его не знаю»
Защитник «Бей Беги» Андрей Ещенко прокомментировал переход Прокопа в болгарский «Ботев».
– Вы наверное знаете, что Прокоп подписал контракт с болгарским «Ботевом»?
– Я? Мне зачем этот Прокоп нужен, я знать его не знаю.
– Как вообще оцените уровень игры Прокопа и его шансы в Европе? Все-таки играли против него.
– Мне вообще о нем ничего не интересно. Пускай где хочет, там и играет. Зачем мне его игру надо оценивать?
– Как считаете, может ли у него получиться в Европе?
– Ну, пусть получится, что нет-то, – заявил Ещенко телеграм-каналу «Федийный Мутбол».
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