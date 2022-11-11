«Эгриси» забил 7 голов «Рубину» в последнем матче сезона. Обе команды не сыграют в плей-офф

В стартовой игре пятницы в 9-м туре Winline Медиалиги «Эгриси» разгромил «Рубин» (7:0).

Казанский клуб после этого поражения лишился шансов выйти в плей-офф вне зависимости от результатов оставшихся матчей.

«Эгриси» досрочно потерял шансы пробиться в следующий раунд, эта игра не имела турнирного значения для команды.

Пятница, 11 ноября

«Рубин» – «Эгриси» – 0:7 (0:2)

«Рубин»: Светов, Сунгуров, Andplay, Баляйкин, Михайлов, Калина, Матягин, Фома, Каримов, Норик, Дядюн.

«Эгриси»: Чепурин, Косачев, Макаров, Коваленко П., Яненко, Алексеев, Струнин, Стэп, Базаев, Крикунов, Сменчугов.

Голы: 0:1 – Струнин, 0:2 – Базаев, 0:3 – Сушилин, 0:5 – Сушилин (бонусный), 0:7 – Мозговой (бонусный).

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