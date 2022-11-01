«Он имеет все шансы оказаться в окончательном списке». Федерация футбола Таджикистана о нападающем «Броуков» Ашурмамадове

Пресс‑атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал вызов в расширенный состав команды нападающего «Броуков» Салама Ашурмамадова.

«Сейчас он вошел в расширенный список, а не в окончательный состав. На данный момент окончательный списка игроков, которые точно будут вызваны, нет.

Салам – сильный футболист, один из лидеров сборной Таджикистана‑U20, которая вышла в финальную часть Кубка Азии. Он выступал в сильном клубе «Истиклол», и так как трансферное окно в августе было закрыто, не смог перейти в другой профессиональный клуб, поэтому поддерживал форму в Медиалиге.

В расширенном списке сейчас 26–27 игроков, но в окончательный состав попадут 23 игрока», – сказал Фаридун Салиев в интервью «Матч ТВ».

Затем пресс‑служба Федерации футбола Таджикистана сообщила, что он имеет все шансы оказаться в окончательном списке.

Ранее «БроукБойз» сообщили, что Салам Ашурмамадов вызван в сборную Таджикистана по футболу на товарищеский матч против Сборной России.