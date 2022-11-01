«Мам, первая мечта сбылась». Алурмамадов о вызове в сборную
Нападающий «БроукБойз» Салам Ашурмамадов прокомментировал свой вызова в национальную сборную Таджикистана.
– Салам, расскажи как узнал о вызове в сборную?
– Вчера работники нашей федерации футбола позвонили и написали: «Поздравляем, ты попал в национальную сборную. Мы приглашаем тебя на матч со сборной России».
– А какие у тебя были мысли об этом?
– Конечно же, обрадовался. Это мечта каждого футболиста с детства попасть в национальную сборную. В первую очередь, я позвонил своей маме и сказал: «Мам, первая мечта сбылась».
– Для тебя это самое важное событие в жизни?
– Если так брать, то играть за Родину – это всегда приветствуется и очень круто на самом деле.
– Что говорит команда по поводу вызова в сборную?
– Антон Васильевич (Соснин тренер «Броуков» – прим. Sports.ru) меня поздравил первым, когда узнал и сказал, что дальше-больше и должен трудиться больше.
– Какой сейчас уровень футбола в Таджикистане?
– Я думаю, что наша сборная сильная. У нас есть легионеры, у нас очень хороший коллектив. Я считаю, мы хорошо сыграем со сборной России и дадим хороший результат.
– Не сильно думаешь проиграть?
– Нет, вообще не думаю. У вас сейчас молодая сборная, во-первых, во-вторых, поменялся весь состав. Мне кажется, вам тяжело будет при наших болельщиках.
– Сколько людей будет на матче?
– Если я не ошибаюсь, вместимость 35 либо 30 тысяч, будет аншлаг. Да, все приедут на этот грандиозный матч.
– Родственники придут?
– Конечно, все будут болеть.
– Будет ли матч дружественным или будет принципиальная игра?
– Я бы не сказал, что принципиальная, потому что для сборной России – это будет как практика, то есть просто товарищеский матч.
– Если бы не вся ситуация, которая сейчас в стране, может быть таких товарищеских матчей и не было.
– Я считаю, что это будет дружеский матч.
– Мне кажется, не совсем, ну, ладно. Кто тебе нравится из игроков сборной России?
– Мне нравится Соболев, Чалов. Из защитников могу выделить Джикию. Ну, Фомин нравится, – сказал Салам в интервью на YouTube-канале «ФК Броуки».
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