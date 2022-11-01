«Мам, первая мечта сбылась». Алурмамадов о вызове в сборную

Нападающий Салам Ашурмамадов прокомментировал свой вызова в национальную сборную Таджикистана.

– Салам, расскажи как узнал о вызове в сборную?

– Вчера работники нашей федерации футбола позвонили и написали: «Поздравляем, ты попал в национальную сборную. Мы приглашаем тебя на матч со сборной России».

– А какие у тебя были мысли об этом?

– Конечно же, обрадовался. Это мечта каждого футболиста с детства попасть в национальную сборную. В первую очередь, я позвонил своей маме и сказал: «Мам, первая мечта сбылась».

– Для тебя это самое важное событие в жизни?

– Если так брать, то играть за Родину – это всегда приветствуется и очень круто на самом деле.

– Что говорит команда по поводу вызова в сборную?

– Антон Васильевич (Соснин тренер «Броуков» – прим. Sports.ru) меня поздравил первым, когда узнал и сказал, что дальше-больше и должен трудиться больше.

– Какой сейчас уровень футбола в Таджикистане?

– Я думаю, что наша сборная сильная. У нас есть легионеры, у нас очень хороший коллектив. Я считаю, мы хорошо сыграем со сборной России и дадим хороший результат.

– Не сильно думаешь проиграть?

– Нет, вообще не думаю. У вас сейчас молодая сборная, во-первых, во-вторых, поменялся весь состав. Мне кажется, вам тяжело будет при наших болельщиках.

– Сколько людей будет на матче?

– Если я не ошибаюсь, вместимость 35 либо 30 тысяч, будет аншлаг. Да, все приедут на этот грандиозный матч.

– Родственники придут?

– Конечно, все будут болеть.

– Будет ли матч дружественным или будет принципиальная игра?

– Я бы не сказал, что принципиальная, потому что для сборной России – это будет как практика, то есть просто товарищеский матч.

– Если бы не вся ситуация, которая сейчас в стране, может быть таких товарищеских матчей и не было.

– Я считаю, что это будет дружеский матч.

– Мне кажется, не совсем, ну, ладно. Кто тебе нравится из игроков сборной России?

– Мне нравится Соболев, Чалов. Из защитников могу выделить Джикию. Ну, Фомин нравится, – сказал Салам в интервью на YouTube-канале «ФК Броуки».