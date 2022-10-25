Goody сразу сказал основе GOATS, что медийные против 2Drots сыграют всего 2-3 минуты

Капитан GOATS Goody перед стартом матча 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots обратился к своим футболистам.

Накануне игры появилась информация, что команды договорились играть медийными составами. Однако 2Drots обвинили GOATS в нарушении договоренностей, заявив, что на поле вышли не те люди, участие которых обговаривалось.

В выпуск шоу «Микрофон на поле» на ютуб-канале Chuzhoy 13 попала речь Goody основным игрокам GOATS на разминке: «Все, кто играет в старте – это буквально на 2-3 минуты, а потом выходим играем в футбол».

Также в ролике прозвучали слова главного тренера команды Дмитрия Градиленко о недопуске к матчу Паши Техника: «Берешь этого пьяного с собой, фотографируетесь и... Ему судья говорит, что он не будет играть. Он пьяный и может умереть».