Некит о матче с GOATS : «Договаривались играть медийными 1-й тайм. Они с 5-й минуты делали замены и выпускали футбиков»

Президент 2Drots Некит поделился мнением о прошедшей игре Winline Медиалиги с .

– Что сегодня не получилось?

– Я просто вообще не знаю, ##### договариваться о медийном матче, чтобы все скомкано получилось. Вот это классика. И сразу смотрю, как телеграм-каналы это все обсуждают. Пацаны, забейте, с вами не сварить кашу – это 100%.

Просто смотрите, смотрите, вам только и остается наблюдать. А те президенты, которые ######, вы сначала половину такого же состава соберите. Ну а так, братан, Алекс Месси, Бигги. Мы вышли таким супериграбельным составом: Эйтан и . Грубо говоря, Крап, как Goody. Они могут взять этого чела, что в «Анжи» играл, он будет, как Эйтан.

Но они берут и ставят троих профиков в защиту, которые носятся. Я вообще ### пойми, кто это. Смысл договариваться? Зачем мне Goody присылает стартовый состав, где есть 11 человек, которых я хорошо знаю. Они медийные.

– А в итоге – не то?

– Вообще не то. Попиарили команду «Козлов», ### пойми зачем. Знаешь, там Goody вначале: «Некит, только красный мяч не бери». Я под все подстраиваюсь, с Викторовичем спорю. А в итоге получаю какую-то #####. Ну, не знаю, мне жалко пацанов: Хула, . Они хотели поиграть, мы договаривались первый тайм полностью играть медийными.

– Вы готовы были полностью сыграть? Но когда увидели старт, поняли, что не получится?

– Они с 5-й минуты начали делать замены и выпускать футбиков. Ну, все понятно короче. Пусть Goody осваивает бюджет, – рассказал Некит в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.