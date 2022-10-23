Биг Смоук о составе GOATS: «Это клоунада. На бумаге у них был медийный состав, на поле – другой»

Игрок 2Drots Биг Смоук обвинил GOATS в нарушении договоренностей играть медийными составами.

Биг Смоука заменили в начале игры, что также вызвало его недовольство.

«Медиасостав #####, да, ###? #####, а не состав», – заявил игрок «дротов» в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

В перерыве Адам подробно рассказал, что его возмутило.

«Ну, честно, это клоунада с составами. На бумаге совсем был другой состав у GOATS. Я видел их состав в инстаграме – он совсем не соответствовал тому, что был на поле.

Я в этом не хочу участвовать. Если договорились играть медийными составами, надо играть медийными. У нас полностью медийный состав был», – сказал Биг Смоук.

У GOATS в стартовом составе вышли Джарахов и Илона Коринец, а у 2Drots, помимо Биг Смоука, – , , и Alex Messi.