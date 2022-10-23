«Goody 100% всех ######. Карма ему вернется». Богдан о составах в матче GOATS – 2Drots

Защитник 2Drоts Богдан выразил недовольство выбором состава на матч 6-го тура Winline Медиалиги.

– Богдан, ты считаешь, что Goody ###### всех? Вышли на поле не все медийные.

– Сто процентов. Они ведь могли выпустить. У них, получается, вышел Платон на замену, кто еще вышел. Почему они сразу не могли? У них играли три профика, которые и сейчас играют. Они могли вместо них выпустить Платона, еще кого-то, Илону ту же оставить.

– Но у них Джарахов играл на воротах. Вы даже удара не нанесли.

– Да, но это уже вопросы к нашим игрокам. Я играл последнего защитника, поэтому не мог никак пробить.

– Ну, подытожим: Goody всех ######?

– Goody 100% всех ######. Но карма ему вернется, вот увидите, – заявил Богдан в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Матч между 2Drots и «Козлами» в 6-м туре Медиалиги завершился результативной ничьей (1:1).

У «дротов» забил Алекс Стиль, а у команды Goody пенальти реализовал Вячеслав Глеб.