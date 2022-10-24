Денис Глушаков может сыграть против «Амкала» в Медиалиге

Президент Reality Фил Кострубов заявил, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков может сыграть против «Амкала» в 7-м туре Winline Медиалиги.

Ранее Денис уже играл за Reality в матче в 8-го тура первого сезона Winline Медиалиги против (1:0). Глушаков провел на поле 90 минут и отдал голевую передачу.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Денис также заявлен за Reality, но пока не провел ни одного матча.

Глушаков дебютировал в медийном футболе. Его команда вышла с банкой самогона и в банных шапках, а сам Денис отдал ассист