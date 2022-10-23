Паше Технику не разрешили пробить пенальти в матче 2Drots – GOATS. Так решил арбитр

В матче 6-го тура Winline Медиалиги между 2Drots и GOATS главный арбитр не разрешил Паше Техника пробить пенальти.

В первом тайме в ворота 2Drots был назначен 11-метровый после нарушения Эрика в своей штрафной.

Богдан из команды Жеки и Некита попросил судью Илью Тришина дать Паше Технику выйти на замену и пробить 11-метровый. Однако рефери не допустил форварда GOATS до игры.

В итоге пенальти пробивал Дворецкий. Его удар отразил вратарь «дротов» Алекс Шибаев.

Техник, который начал игру в запасе, еще по ходу первого тайма покинул скамейку запасных и ушел со стадиона.

«Переборщил с допингом, слишком усиленно готовился», – рассказал вратарь «Козлов» Эльдар Джарахов в прямом эфире матча Медиалиги.