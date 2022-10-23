Судья объяснил недопуск Паши Техника к матчу: «Он мне должен, потому что я спас ему жизнь»
Главный арбитр матча GOATS – 2Drots рассказал, почему не разрешил Паше Технику принять участие в матче 6-го тура Winline Медиалиги.
– Вы не допустили Пашу Техника сегодня до игры, да?
– Да, у меня было полное подозрение, и я уверен, что так и есть – он находится в достаточно неадекватном состоянии.
В первую очередь, это опасно для его жизни. Он мне, наверное, должен, потому что я спас ему жизнь сегодня, – рассказал Илья Тришин в интервью телеграм-каналу Winline Media Football League.
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