Тренер Reality Арам о трансфере Куньи: «Я бы хотел видеть этого игрока у себя»

Главный тренер Reality Арам Айрапетян прокомментировал возможный переход полузащитника Tamo Junto Куньи.

– По моей информации, игрок Tamo Junto Кунья переходит в Reality.

– Я сейчас ничего не буду говорить на этот счет.

– Ну, мы все поняли.

– Я ничего не буду говорить, потому что этого пока нет, но все возможно.

– Ты доволен таким трансфером, который состоится, судя по всему?

– Нет, он еще не состоялся. Я говорю от себя, пока что, но, да, конечно, я бы хотел видеть этого игрока у себя, – сказал Арам во флэш-интервью Камиле Харисовой после матча 6-го тура Winline Медиалиги Reality – (2:1).