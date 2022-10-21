Reality хочет подписать звезду Tamo Junto Кунью и в перспективе устроить его в профессиональный клуб

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Reality может подписать ведущего игрока Tamo Junto.

Команда Фила Кострубова заинтересована в приглашении атакующего хавбека Куньи.

По данным телеграм-канала журналиста «СЭ» Терлецкого, Reality хочет развивать бразильца в профессиональном плане и в перспективе найти ему профессиональный клуб.

Кунья дебютировал в Winline Медиалиге в этом сезоне. В первом же матче с «Амкалом» (2:3) он сумел отметиться голом.

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