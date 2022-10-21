Крап о матче с GOATS: «Если мы проиграем «Козлам», я сделаю татуировку»

Полузащитник 2Drots Даниил Крапивников высказался о предстоящем матче 6-го тура Winline Медиалиги с GOATS.

«Goody собрал команду дровосеков. Soda Luv, Паша Техник. Мы их просто переедем. Они не умеют с мячом обращаться. Там еще где-то Молодой Платон бегает. Готовьтесь, мы вас просто ######», – сказал Крап на видео, опубликованном в телеграм-канале Krap Team.

Также Крап анонсировал выход на поле легенд 2Drots. «Будут медийные составы 100%.Там Биг Смоук планирует защитом выскочить».

А еще пообещал сделать тату в случае поражения 2D. «А если мы проиграем «Козлам», я сделаю татуировку GOAT».