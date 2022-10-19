«Большому медиа-турниру в Казахстане быть!» Дидар о процессе подготовки к турниру

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал новые подробности подготовки к медиа-турниру в Казахстане.

«Буквально на днях пройдет процесс утверждения с нашими партнерами, которые всячески нас поддерживают во всех начинаниях и проектах.

Это будет просто бомбовый турнир, даже готов не скромничать и сказать, что это то, чего не было и вовсе. Представьте себе, что приедут команды из Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Почему именно зимой? Потому что у всех стран СНГ большая пауза во внутренних чемпионатах, и в том числе в Казахстане, одним словом – международный турнир.

Идеальная температура крытого стадиона «Астана Арена» даст возможность показать красивый футбол командам-участницам, а также кайфануть от увиденного болельщикам. Я уверен, что этот турнир станет традиционным и даст новый импульс развития футболу в Казахстане.

Наша организаторская команда начнет плотную подготовку совсем скоро. Уже есть предварительный список участников. Осталось дать возможность проявить себя командам из Казахстана», – написал Дидар в телеграм-канале «Футбольная жизнь SD».