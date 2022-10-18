Владимир Гранат переходит в ФК «Наши Парни»

Защитник SD Family Владимир Гранат станет игроком «Наших Парней».

«Дядя Вова (Владимир Гранат, – прим. Sports.ru), к сожалению, принял предложение команды РФС где играют его товарищи.

Тем самым нам нужно было экстренно искать центр дефендера, и к тому же, чтобы он был медийным. Одну позицию закрывал я, вторую, как поняли, Дядя Вова. Уровень медийности оценивается по виду деятельности, или же футболист должен быть экс-игроком сборной.

Поэтому трансфер Абилгазы был очень актуален», – написал руководитель SD Family Дидар Сыдыкбек в телеграм-канале «Футбольная жизнь SD».