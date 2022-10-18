Дядюн сыграет в Медиалиге за «Рубин». Ближайший матч – в субботу
Нападающий Владимир Дядюн будет играть в Winline Медиалиге.
34-летний форвард присоединится к «Рубину» – команде МФЛ, созданной одноименным профессиональным клубом из Казани.
В составе «Рубина» Дядюн отыграл в РПЛ четыре сезона. Также он выступал за «Химки», «Ростов», «Динамо» и другие команды. Последним его профессиональным клубом был «Факел».
Медиафутбольный «Рубин» в субботу, 22 октября, сыграет с SD Family. Дядюн сможет выйти на поле в этом матче. Статистика его выступлений – здесь.
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