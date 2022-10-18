Дядюн сыграет в Медиалиге за «Рубин». Ближайший матч – в субботу

Нападающий Владимир Дядюн будет играть в Winline Медиалиге.

34-летний форвард присоединится к «Рубину» – команде МФЛ, созданной одноименным профессиональным клубом из Казани.

В составе Дядюн отыграл в четыре сезона. Также он выступал за , , и другие команды. Последним его профессиональным клубом был .

Медиафутбольный «Рубин» в субботу, 22 октября, сыграет с . Дядюн сможет выйти на поле в этом матче. Статистика его выступлений – здесь.