Дядюн сыграет в Медиалиге за «Рубин». Ближайший матч – в субботу

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Нападающий Владимир Дядюн будет играть в Winline Медиалиге.

34-летний форвард присоединится к «Рубину» – команде МФЛ, созданной одноименным профессиональным клубом из Казани.

В составе «Рубина» Дядюн отыграл в РПЛ четыре сезона. Также он выступал за «Химки», «Ростов», «Динамо» и другие команды. Последним его профессиональным клубом был «Факел».

Медиафутбольный «Рубин» в субботу, 22 октября, сыграет с SD Family. Дядюн сможет выйти на поле в этом матче. Статистика его выступлений – здесь.

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